AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن حفني: مبروك لبيتي نادي الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
هنأ أيمن حفني لاعب الزمالك السابق الزمالك  بالفوز الكبير على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت  بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
 

وكتب أيمن حفني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك : مبروك لبيتي نادي الزمالك وجماهيره الفوز بالديربي مبروك للأبطال. 


وتقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

اقرأ أيضا :


وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك.

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .


بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.

مبروك لبيتي نادي الزمالك وجماهيره الفوز بالديربي مبروك للابطال

Posted by Ayman Hefny on Saturday, 22 August 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي من الزمالك بثلاثية

ملخص مباراة الأهلي والزمالك وهدف مصطفي محمد العالمي.. فيديو

ميدو: فايلر يبدأ جميع مبارياته بتشكيل خاطئ والزمالك عاقبه

فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية ‏في الأهلي

لا بد من عودة أزارو .. ميدو: جيرالدو لا يستحق التواجد في الأهلي

حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

ما هي أعداد الطلاب المقرر أن تلتحق بكليتي الصيدلة والأسنان؟.. محيي حافظ يجيب.. فيديو

ميدو بعد خسارة الأهلي القمة 120: سيد عبدالحفيظ "فكهاني كلام"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور