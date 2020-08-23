أيمن حفني: مبروك لبيتي نادي الزمالك

هنأ أيمن حفني لاعب الزمالك السابق ا لزمالك بالفوز الكبير على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى





وكتب أيمن حفني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : مبروك لبيتي نادي الزمالك وجماهيره الفوز بالديربي مبروك للأبطال.









وتقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.





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وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك.





وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .









بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.