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ديني

أحمد عمر هاشم: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:37 ص
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه من خلال الهجرة النبوية علينا أن نتعلم الرجوع والعودة إلى الله.

وأضاف هاشم، في احتفال رأس السنة الهجرية، الذي أقامتها مشيخة الطرق الصوفية، بمسجد الإمام الحسين، أننا في حاجة إلى معية الله والتضرع إليه بالدعاء ليكشف عن ما نحن فيه.

وأشار إلى أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، منوها أنه ما أعلن قوم بالفاحشة وظهروا بها إلا جاءتهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم.

وأوضح، أننا نعيش في زمن صعب وفيه وباء انتشر في ربوع العالم، وهذا كله يتطلب منا اللجوء إلى الله وأن يفروا إليه لينجيهم.
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