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فن

غيب لـ فضل شاكر تتخطي الـ 6.5 مليون مشاهدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تخطت أغنية "غيب" للفنان فضل شاكر، حاجز الـ 6 ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها في الأول من يونيو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

أغنية "غيب" لـ فضل شاكر، من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، إضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.


تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: "غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني.


وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".


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