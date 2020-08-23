طبقا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.. صحة البرلمان: لجنة من 15 فردا لتقييم الأطباء

قالت شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيكون هناك لجنة مكونة من 15 فردا لتقييم الطبيب طبقا لقانون تنظيم البحوث الطبية الاكلنيكية الجديد.





وأكدت شادية ثابت خلال مقابلة علي قناة الحدث اليوم، أن التأمين الصحي الشامل حلم أستمر 17 سنة ومر علي حكومات متتالية لم تستطع أن تصدر هذا القانون، ويحسب لهذا البرلمان وللرئيس السيسي إصدار هذا القانون الذي يعتبر حلم للمصريين.









وأشارت إلى أن البرلمان الحالي هو أكثر برلمان بذل جهدا وعمل من أجل الشعب والدليل علي ذلك إصدار قانون التأمين الصحي الذي لم يجرؤ أحد من قبل على إصداره، بالإضافة إلى قانون المسؤولية الطبية والتجارب الإكلنيكية.



