تيك توك يعلن اتخاذ إجراء قانوني ضد إدارة ترامب

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" الصيني أنها تخطط للمثول أمام المحكمة للطعن في أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تجد الشركة الأم الصينية مشتر أمريكيا.





وقالت TikTok في بيان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية:"لضمان سيادة القانون وأن شركتنا ومستخدمينا يعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي، مضيفًا أن الطعن القانوني قد يأتي في أقرب وقت الأسبوع المقبل.





وأضاف تيك توك أنه بينما كان يحاول العمل مع حكومة الولايات المتحدة على حل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، فإن ما واجهته بدلًا من ذلك كان "الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين قطاع الأعمال الخاص".





ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب "سي إن إن" للتعليق.





وجادلت إدارة ترامب بأن علاقات TikTok بالصين قد تؤدي إلى نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية. ورفضت TikTok هذه الادعاءات ، قائلة إنها سترفض إعطاء بيانات أمريكية للصين حتى لو طُلب منها ذلك.





ويقول خبراء الأمن السيبراني إن هناك خطرًا نظريًا لوقوع بيانات الأمريكيين في الأيدي الخطأ، ولكن لا يوجد دليل يشير إلى حدوث ذلك وأن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تجمع بيانات مماثلة، هي مجرد هدف للتجسس.



