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رياضة

يستحق 15 مليونا .. ميدو: يجب محاسبة المسئول عن عدم التأمين على مؤمن زكريا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:05 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن هناك مسألة قانونية ضد المسئولين لعدم التأمين على مؤمن زكريا.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو مؤمن زكريا متأمن عليه، كان يستحق حاليا الحصول على 15 مليون جنيه، دون الحاجة إلى طلب موافقة وزارة الرياضة لصرف راتب اللاعب".

وتابع: "يجب محاسبة المسئولين لعدم التأمين على اللاعبين، فالاندية لا تؤمن على اللاعبين بسبب الجشع فكل نادي مطالب بدفع 6% فقط من قمية عقد اللاعب للتأمين على اللاعب وهي قيمة لا تذكر".
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