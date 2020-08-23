AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 ص
توم كروز
توم كروز
Advertisements
عزة عاطف
معروف بحركات الأكشن المثيرة للجدل، فبعد تسلق برج خليفة في مدينة دبي، ألقى فنان هوليوود الخارق «توم كروز» من أعلى دراجة نارية مسرعة في الهواء بعدما انطلقت على ارتفاع 500 قدم، ليثبت توم كروز أنه لا يوجد "مهمة مستحيلة" حتى بعد تخطي الخمسين عامًا.

أثار كروز الضجة بالقفز في الهواء من فوق دراجة نارية أثناء انطلاقها بسرعة هائلة على منحدر يبلغ ارتفاعه 500 قدم خلال تصوير الجزء السابع من فيلمه "مهمة مستحيلة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
اقرأ المزيد:

تم تصوير اللقطات الخاصة بالقفزة الأسبوع الماضي في قاعدة جوية سابقة في أوكسفوردشاير حيث اعتاد السكان المحليون على الأعمال المثيرة للممثل.

وصل كروز في قناع أسود للوجه، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يلقي حذره جانبًا ويصرخ متحمسًا على طول منحدر ارتفاعه 650 قدمًا.  

ألقى كروز بنفسه من الدراجة، لكن أسلاك الأمان الموصولة بظهره منعته من السقوط على الأرض. 

لقد كان جزءًا من سلسلة حيل تقدر تكلفتها بمليوني جنيه إسترليني، واحدة من أغلى الأعمال التي تمت صناعتها في بريطانيا على الإطلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل نفسه داخل كنيسة.. توم كروز يقرر الاسقرار في لندن

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

الكاميرا تدور من جديد.. عودة الحياة إلى مواقع التصوير.. بدء تصوير Jurassic World

في عيد ميلاد توم كروز.. عمره الحقيقي وعيب خلقي لم يتخلص منه

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز

ترشيحاتنا

تمارس رفع الأثقال.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة رياضية مميزة.. شاهد

أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

نائب جامعة بنها عن تسريب الامتحان مقابل الرشوة الجنسية: ليس لدينا ما نخفيه

عصام الحضري عن هزيمة الأهلي من الزمالك: الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

حازم إمام: كارتيرون طلع أذكى مننا وجيرالدو لا يناسب الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر