من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

معروف بحركات الأكشن المثيرة للجدل، فبعد تسلق برج خليفة في مدينة دبي، ألقى فنان هوليوود الخارق «توم كروز» من أعلى دراجة نارية مسرعة في الهواء بعدما انطلقت على ارتفاع 500 قدم، ليثبت توم كروز أنه لا يوجد "مهمة مستحيلة" حتى بعد تخطي الخمسين عامًا.





أثار كروز الضجة بالقفز في الهواء من فوق دراجة نارية أثناء انطلاقها بسرعة هائلة على منحدر يبلغ ارتفاعه 500 قدم خلال تصوير الجزء السابع من فيلمه "مهمة مستحيلة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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تم تصوير اللقطات الخاصة بالقفزة الأسبوع الماضي في قاعدة جوية سابقة في أوكسفوردشاير حيث اعتاد السكان المحليون على الأعمال المثيرة للممثل





وصل كروز في قناع أسود للوجه، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يلقي حذره جانبًا ويصرخ متحمسًا على طول منحدر ارتفاعه 650 قدمًا.





ألقى كروز بنفسه من الدراجة، لكن أسلاك الأمان الموصولة بظهره منعته من السقوط على الأرض.





لقد كان جزءًا من سلسلة حيل تقدر تكلفتها بمليوني جنيه إسترليني، واحدة من أغلى الأعمال التي تمت صناعتها في بريطانيا على الإطلاق.



