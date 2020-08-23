نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

قال هشام قشطة نجل الفنان محمد قشطة، إن والده منذ 8شهور وهو مريض بالجلطة في النصف الايسر، أدي إلى ضعف حركته ونتجت عن سقوطه وكسر فخذه اليمين والحوض.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي قناة سي بي سي، أنه أستطاع إدخال والده في مستشفي التأمين الصحي والحصول علي علاج علي نفقة الدولة بعد معاناة لبعض الوقت.





وتابع أنه بفحص كامل بالأشعة المقطعية اوضحت وجود بعض الإلتهابات في صدره مما أدي إلي أشتباه وجود فيروس كورونا، وذلك قد جاء في نفس توقيت عمل عملية مستعجلة للفنان.





ونوه إلي أن والده محمد قشطة احتاج إلي عمل مسحة لفيروس كورونا لكن دون مغادرة مستشفي الهلال بسبب حالته الصحية.





من جانبه قال الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفي الهلال، إن المستشفي سيقوم باللازم من أجل علاج الفنان محمد قشطة، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم إجراء مسحة لفيروس كورونا والنتيجه سلبية.



