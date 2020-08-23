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ديني

علي جمعة: كل مسلم على وجه الأرض قادر على نيل أجر الهجرة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:21 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي علمنا كيفية توسيع المفاهيم، فكلمة الهجرة نعني بها الانتقال من مكة إلى المدينة وبذلك تكون الهجرة حادثة تاريخية ولكن رسول الله علمنا فقال "لا هجرة بعد الفتح".

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن من اراد أن ينال أجر الهجرة التي فاتته أو التي لم يشهدها، فعليه الجهاد في سبيل الله، وكل مسلم على وجه الأرض قادر على أن ينال اجر الهجرة، فالرسول يقول "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

وأشار إلى أن مسألة توسيع المفهوم علينا أن نفهمه جيدا حتى أن النبي وسع مفهوم الشهداء فعد 21 نوعا جعلهم من الشهداء ولهم أجرهم، وليس فقط من يقتل في الحرب.
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