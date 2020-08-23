نصيحة وزير الرياضة للشباب المصري تساعدهم في سوق العمل.. فيديو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نصيحة مهمة لكل الشباب المصري لتساعدهم على اقتحام سوق العمل، مؤكدًا أنه لابد الاستغناء عن التفكير الكلاسيكي ويكون هناك سيرة ذاتية.
واكد "صبحي" خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن القيادة السياسية حريصة على التواصل مع الشباب بشكل مستمر لمناقشة كافة الموضوعات وتنقل في وسائل الإعلام وتخرج منها بتوصيات تنفذ.
وطالب وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري بتنمية الذات ودخول سوق العمل بجدية مثل الغرب يعملون بأيديهم من أجل النجاح والتطوير، وهذا ما تقوم به الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
وشدد الدكتور أشرف صبحي ، على أن الشباب أصبح على علم بأن الطريقة الكلاسيكية للعمل تغيرت ولابد من سيرة ذاتية للعمل، موضحا أن تنمية المشروعات والشركات الناشئة ضرورة لأنها هي القاطرة الاقتصادية.