نصيحة وزير الرياضة للشباب المصري تساعدهم في سوق العمل.. فيديو









وطالب وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري بتنمية الذات ودخول سوق العمل بجدية مثل الغرب يعملون بأيديهم من أجل النجاح والتطوير، وهذا ما تقوم به الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.









وشدد الدكتور أشرف صبحي ، على أن الشباب أصبح على علم بأن الطريقة الكلاسيكية للعمل تغيرت ولابد من سيرة ذاتية للعمل، موضحا أن تنمية المشروعات والشركات الناشئة ضرورة لأنها هي القاطرة الاقتصادية.