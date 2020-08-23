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ديني

المتسابق الثاني| علي جمعة يكشف عن معنى جديد لكلمة الصلاة.. شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:30 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي علمنا توسيع المفهوم في الصلاة، منوها أن معنى كلمة "الصلاة" هو رقم اثنين "نمرة 2" فالمصلي في سباق الخيل هو الذي جاء في المركز الثاني، والمجلي هو الذي جاء في المركز الأول.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الصلاة هى العطف والسير في خط مستقيم ثم عطفت يمينا أو يسارا، فيكون هناك خطين، خط مستقيم وأخر خارج منه، فيأتي النبي في المعنى الشرعي ويجعل الصلاة هي الصلاة بين اثنين العبد وربه.

وتابع: وقسمت الصلاة بين الله وبين العباد، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجَّدني عبدي؛ -لأن التمجيد هو: تكرار الثناء والتوسع في الثناء- فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
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