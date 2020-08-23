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رياضة

هاشتاج إحنا بتوع الأتوبيس يتصدر تويتر .. ومغردون: وصل وداس على الكل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #احنا بتوع الاتوبيس بعد ان حقق الزمالك فوزًا  على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

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وتفاعل رواد تويتر، وجاءت أبرز التعليقات:

الاتوبيس وصل وداس علي الكل 

ادينا صلحنا الاتوبيس اهو .. يكش تكون اتبسط

يا سلام لما تقعد دلوقتي مع فنجان قهوة وتتفرج ع ال3 اهداف بتوع الزمالك تاني

الجماعه بتوع فزاعه الاتوبيس 

عرفتو بقا الاتوبيس لما بييجى بيحصل ايه

هاا اتكيفتو ولا نبعت اتوبيس تاني ؟؟

مش كنتم بتسالوا عن الاتوبيس اهو جه

عشان شيكا بس كان هو السواق

ومن اتوبيسنا هذا احب اوجه كلمه لشلبوكا
ادي اخره العنجهية

تمنوا أن يصل أتوبيسنا في موعده, فأنظر ماذا حدث لهم.

تمنوا أن يصل أتوبيسنا في موعده, فأنظر ماذا حدث لهم. 🏹🇦🇹💪#احنا_بتوع_الاتوبيس
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