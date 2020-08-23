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ديني

المفتي السابق يفند شبهة مثارة عن صوم عاشوراء.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:47 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال تقول صاحبته "البعض يزعم وجود تناقض حول حديث صوم عاشوراء، قائلين: كيف يعيش الرسول في المدينة عشر سنوات ولم يعرف أنه اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى إلا قبل وفاته بعام رغم وجوده مع اليهود طوال هذه المدة ولماذا صامه مع قريش في مكة كما ورد في حديث السيدة عائشة.. فبماذا نرد عليهم؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن صوم عاشوراء ورد في حديث والحديث لا يوجد فيه هذا الكلام، فورد عن النبي "أنه دخل المدينة ووجد يهود يصومون هذا اليوم، فقال ما هذا اليوم، فقالوا هذا يوم قد نجا الله فيه موسى، فنصومه، قال النبي: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه".

وتابع: بعد ذلك جاء رمضان وكان مفروض في السنة الثانية من الهجرة، فقال النبي: من شاء فليصمه ومن شاء فلا يصمه، يقصد يوم عاشوراء.

وذكر أن النبي كأنه فرض صوم عاشوراء سنة واحدة، وقال "لئن أمهلني الله العام القادم لأصومن تاسوعاء وعاشوراء"، كما أن النبي ظل يصوم عاشوراء حتى السنة العاشرة من الهجرة وهي السنة التي توفي فيها.
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