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رياضة

محمد جودة: غرور الأهلي سبب الهزيمة أمام الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:12 ص
فايلر الاهلي
فايلر الاهلي
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عمرو ابوبكر
قال محمد جودة لاعب الأهلى السابق، إن هناك الكثير من العوامل التى أثرت على الفارس الأحمر خلال القمة 120 التى جرت أمس السبت.

وأضاف محمد جودة خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن كارتيرون جهز الزمالك بشكل جيد وأعد أكثر من سيناريو، فى المقابل فإن الأهلى عانى من بعض الغرور وهو ما أثر على لاعبيه.

وأوضح محمد جودة، إن قوة الأهلى دائما على الأطراف، ولكن العشوائية سيطرت على لاعبيه، مضيفا إن تحضير الأهلى للمباراة كان خاطئ والغيابات أثرت بشكل كبير على أداء الفريق الأحمر.

واختتم: "محترفي الزمالك أفضل من محترفى الأهلى، بكثير".
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