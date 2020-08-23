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منوعات

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:22 ص
انتحار فتاة
انتحار فتاة
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عزة عاطف
قررت فتاة آية في الحسن والجمال إنهاء حياتها بكل سهولة نتيجة لضعفها أمام أفكارها السلبية بسبب فرض بلادها بريطانيا الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا وفقًا للدايلي ميل.
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عثرت عائلة الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا عليها مشنوقة داخل غرفتها بمنزلهم في نورفولك نتيجة لاعتقادها بأنها ستعيش "مقيدة مسلوبة الإرادة والحرية" بسبب حظر كورونا.

حاولت العائلة إنقاذها بنقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد 4 أيام من مكوثها في مستشفى الملكة إليزابيث في كينجر لين.

تقول عائلة الفتاة بأنها كانت مرحة ولطيفة لكنها عانت من مشاكل عقلية نتج عنها أفكار وسلوكيات جنونية انتهت بانتحارها.

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