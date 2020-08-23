يتعدى على الرصيف ويسرق الكهرباء .. مواطن يستغيث من مقهى غير مرخص بـ عين شمس

أرسل مواطن مقيم بشارع متحف المطرية بمنطقة عين شمس شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مقهي بدون ترخيص.





قال المواطن في رسالته: الدكتور رئيس مجلس الوزراء المحترم أحيط سيادتكم علمًا بأنني سبق وتوجهت بالشكوى إلى رئيس حي عين شمس بخصوص المخالفة الكائنة في العقار رقم 89 شارع متحف المطرية - عين شمس وهي عبارة عن مقهى يُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.





وأضاف أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الغير رادعة (اجراءات صورية) وإلى الآن لا تُزال المخالفة قائمة بشكل فج فصاحب المقهى يفترش الرصيف بالكراسي والترابيزات بشكل يمنع مرور المشاة ويُشكل اعتداء أدبي على المارة مع وجود مظلات ثابتة ومتحركة وحواجز حديدية تساعده على فرض حيازته واعتدائه على المرفق العام (الرصيف) ومُرفق مع الشكوى صور توضح الوصف الوارد بمتن شكواي مع قيام المخالف بسرقة التيار الكهربائي وحصول الحي على حُكم قضائي ضده بالتغريم والغلق (كل هذه الاجراءات لم تمنع المُخالف من تماديه في ارتكاب مخالفته).





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و تابع : ومُرفق مع شكواي أرقام الشكاوى التي تقدمت بها سابقًا وأرقام الإغلاقات التي صدرت من الحي ولكنها لم تُنفذ بشكل جدي مما دعي القائم بالمخالفة إلى التمادي في مخالفته بشكل مستفز.





و طالب : بسرعة اتخاذ اللازم نحو غلق المقهى بشكل نهائي وردع المُخالف بالإجراءات التي تجعله لا يستهين بالقانون مرة أخرى حيث أن المُخالف اعتاد على فض الأختام بشكل علني ولا يأبه بموظفي الحي فمن الواضح أنه لمس عدم جدية ما يقومون به من اجراءات حياله.





- أرقام الشكاوى والاجراءات التي اتخذت من قبل:

- قرار الغلق الإداري بحي عين شمس:

* قرار رقم 161 لعام 2019 بتاريخ 2019/07/15

- أرقام الشكاوي على موقع رئاسة مجلس الوزراء:

* شكوى رقم 1737154 بتاريخ 2019/07/01

* شكوى رقم 2106396 بتاريخ 2020/01/11

- أرقام المحاضر

* محضر تم تحريره بقسم عين شمس ضد النشاط المخالف: رقم 6255 لعام 2019 (إداري عين شمس) بتاريخ 2019/07/29

* محضر فض أختام رقم 19589 لعام 2019

* محضر فض أختام رقم 2347 لعام 2020

* محضر الإشغالات رقم 18289 لعام 2019

- أرقام شكاوي تم التقدم بها لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية:

* شكوى رقم 1077 بتاريخ 2019/08/20

* شكوى رقم 1428 بتاريخ 2019/10/28

- شكوى تم التقدم بها لهيئة الرقابة الإدارية:

* شكوى رقم: FHJQ3102966

- شكاوى تم التقدم بها للنيابة الإدارية:

* قضية رقم 244 لعام 2019

* قضية رقم 64 لعام 2020

- إنذار لشركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي وعدم المصالحة مع المخالف بسبب سرقة التيار الكهربائي:

* إنذار رقم 29531 بتاريخ 2019/11/12

- مع الحصول على حُكم قضائي بالتغريم والغلق في القضية رقم 19589 لعام 2019 جُنح عين شمس ولم يجد جهة مُختصة بالتنفيذ (موجود صورة من أصل الحُكم بالمٌرفقات)

- شكوى تم التقدم بها لمديرية أمن القاهرة بخصوص عدم تنفيذ حُكم المحكمة الصادر بالغلق:

* شكوى رقم 49م بتاريخ 2020/02/25

- إعلان للجهات الصادر لصالحها الحكم (حي عين شمس) والجهات المعنية بالتنفيذ:

* إعلان رقم 1818 للسيد مأمور قسم عين شمس، رئيس مباحث قسم عين شمس

* إعلان رقم 1819 للسيد رئيس حي عين شمس، مدير شرطة المرافق بحي عين شمس





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