حوادث يومية .. مواطن يطالب بوضع مطبات صناعية بمنطقة قباء

طالب المواطن محمد نور أحمد المقيم بمدينة قباء التابعة لحى السلام بمنطقة جسر السويس بوضع مطبات للحد من الحوادث، وذلك خلال رسالة لخدمة بين الناس المقدمة بموقع صدى البلد.





وقال في شكواه: نعانى أشد المعاناة بعد توسيع الطريق أمام المدينة فأصبحت السيارات شديدة السرعة ولا يوجد أى مطب لتهدئة السيارات فى الاتجاهين".





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وتابع: نناشد المسؤولين بوضع مطبات صناعية لانه بعد توسعة الطريق يوميا حوادث".





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