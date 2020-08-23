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أخبار العالم

الاحتجاجات تتواصل ضد فساد نتنياهو .. واشتباكات بين الإسرائيليين والأمن| فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تواصلت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  أمس السب، حيث خرج الآلاف للتظاهر في القدس المحتلة منددين بفساد نتنياهو وحكومته، والفشل في التعامل مع وباء كورونا.

وبحسب "رويترز"، وتظاهر حشد كبير في الشوارع خارج المقر الرسمي لنتنياهو ولوحوا باللافتات والأعلام وطالبوا باستقالته. واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التي اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل. أصيب ضابط شرطة.

وأضافت أن حركة الاحتجاج اكتسبت زخمًا خلال أشهر الصيف، حيث اتهم منتقدون نتنياهو بتشتت انتباهه بسبب قضية فساد ضده بينما واصلت إصابات فيروس كورونا في الارتفاع.

يوم الجمعة، وصلت إسرائيل إلى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. و 809 حالات وفاة بين سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة. بينما البلد في حالة ركود ونسبة تتجاوز 20 ٪.

كان نتنياهو، أدان التظاهرات ضده، واتهم المتظاهرين بالاعتداء على الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيعهم، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع أفضل من العديد من البلدان المتقدمة التي تضررت من الوباء العالمي.

تأتي احتجاجات السبت قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 25 أغسطس لإقرار الحكومة ميزانية الدولة، وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى انتخابات عامة.

الاحتجاجات تتواصل ضد فساد نتنياهو .. واشتباكات بين الإسرائيليين والأمن| فيديو
الاحتجاجات تتواصل ضد فساد نتنياهو .. واشتباكات بين الإسرائيليين والأمن| فيديو
الاحتجاجات تتواصل ضد فساد نتنياهو .. واشتباكات بين الإسرائيليين والأمن| فيديو
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