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فن

أخبار الفن .. حقيقة خضوع داليا مصطفى لعملية تجميل.. كريم فهمي يساند الأهلي.. ورشوان توفيق: التمثيل في الماضي لم يكن بالمظهر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:


عائشة بن أحمد: حسن الرداد فنان موهوب.. ومريح فى الشغل

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان حسن الرداد في فيلم "توأم روحي". 


رشوان توفيق: التمثيل في الماضي لم يكن بالمظهر.. ولم أقدم تنازلات

قال الفنان رشوان توفيق انه لم يقدم تنازلات في حياته المهنية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس اجتهادا منه وإنما فضل من الله عليه.


كريم فهمي: على الحلوة والمرة معاك يا أهلي

حرص الفنان كريم فهمي دعم الأهلي على عبر حسابه بتويتر، بعد مباراة القمة التى انتهت بفوز نادى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأهلى ضمن جولات بطولة الدورى العام.

داليا مصطفى تنفي خضوعها لعملية تجميل بصورة لوجهها

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة مقربة من وجهها  عبر حسابها على إنستجرام لترد بها على إدعاءات البعض  حول خضوعها لعمليات تجميل.


حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية نادي الزمالك

اضطر الفنان حسن شاكوش الاهلاوي  للرقص بعد فوز الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك.

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