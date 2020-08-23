تحظى بمقومات بيئية طبيعية وآبار كبريتية.. الوادي الجديد مقصد للسياحة الاستشفائية

الوادي الجديد، 376,505 كم2 ، وتجسد جميع العصور التاريخية منها الرومانية والفرعونية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، وتنفرد بطبيعة خلابة من حيث نقاء الجو وسطوع الشمس، ما جعلها أولي الواحات التي تتصدر الخريطة السياحية العالمية. محافظةمن أكبر المحافظات مصر،، وتجسد جميع العصور التاريخية منها الرومانية والفرعونية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، وتنفرد بطبيعة خلابة من حيث نقاء الجو وسطوع الشمس، ما جعلها أولي الواحات التي تتصدر الخريطة السياحية العالمية.





كان اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، اصدر قرار بعودة السياحه الاستشفائية تدريجيا ، وذلك بتوجيهاته بعمل منتجعات سياحية حول الابار العلاجية علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.

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يقول اسلام ابو اليسر مرشد سياحي، إن محافظة الوادي الجديد تحظي بالعديد من المقومات البيئية الطبيعية التي تعد أهم مصادرجذب السياحة العلاجية ,حيث يتوافد العرب والأجانب علي مصر منذ سنوات طويلة لممارسة السياحة العلاجية لعلاج أمراض العظام، المفاصل والروماتيزم وغيرها من الأمراض الأخري من خلال الآبار والعيون الزاخرة بالمياه الكبريتية التي ترتفع درجة حرارتها إلي 45 درجة مئوية، كما تحتوى على عدة عناصر معدنية عظيمة الفائدة ، والتي لا توجد إلا في واحات الوادي الجديد.





وأضاف أن مناخ الواحات " الخارجه ,الداخلة ,باريس ,الفرافرة ."، يتميز بالجفاف والخلو من الرطوبة والشمس الساطعة والجو النقي علي مدار العام ، وهذه الصفة أكسبتها شهرة عالمية وخاصةً بين راغبي السلاحة الإستشفائية أو العلاجية.





وتابع معظم العيون الكبريتية والمعدنية متناثرة في واحات الوادي الجديد فمنها في واحة الداخلة حيث يوجد "بئر3 " بمدينة موط "وبئر1 " بقرية تنيدة و3 آبار بواحة الفرافرة وبئرين بواحة الخارجة , ولا تخلو أي قرية من بئر إستشفائي تزيد درجة حرارته عن 40% وهذه الآبار تمتاز بتركيبتها الكيميائية الفريدة والتي تفوق في نسبتها جميع العيون الكبريتية والمعدنية بما لها من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.





وتؤكد التحليلات المعملية الطبية إحتواء آبار وعيون واحات الوادي الجديد على نسبة عالية من الطمي الطبي الذي يحتوي علي عنصر الكبريت وأملاح معدنية أخري وبعض المعادن ذات القيمة العلاجية مقارنة بالآبار المتواجدة في شتى بقاع العالم.





يقول احد المسؤلين عن بئر3 موط إن البئر كان يقصده أعداد كبيرة من العرب والأجانب من مختلف الجنسيات للاستشفاء بالمياه الساخنة، مؤكدًا أن الآبار الكبريتية تعتبر مقصد سياحي مهم وحيوي، حيث أنه تم عمل منتجع سياحي بجوار كل بئر إستشفائي لأن السائح يحتاج أن يقيم فترة للاستجمام بالمياه الساخنة للعلاج والاستمتاع بالجو الصافي النقي الذي يستهوي الأجانب والمصريين فدعوة عشاق الطبيعة الساحرة للاستمتاع بالمياه الدافئة بالوادي الجديد.





من جانبه، يؤكد خالد الشتيوي مدير تنشيط السياحه الاقليميه، إن الوادي الجديد تمتلك ثروة لا تمتلكها أي محافظة من محافظات مصر، وهي الآبار الساخنة والعيون الكبريتية في الخارجة، آبار ناصر في الداخلة والفرافرة، مضيفا أن كل قرية من قرى الوادي الجديد تضم أكثر من بئر تصل درجة حرارته إلي 45 درجة.





ولفت الي ان أعداد كبيرة من الأجانب من مختلف الجنسيات كانت تزور الابار الاستشفائية بصفه دورية كل عام، ولكن للأسف السياحة تأثرت بشكل كبير مع الأحداث التي تمر بها البلاد هذه الايام وخاصة جائحة كورونا ولكن المحافظة تسعي جاهدة أن تعود السياحة مرة أخرى كما كانت في السنوات السابقة .



