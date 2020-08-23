موجز السوشيال ميديا.. حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية الزمالك.. هاشتاج إحنا بتوع الأتوبيس يتصدر تويتر.. وأمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها..









اضطر الفنان حسن شاكوش الاهلاوي للرقص بعد فوز الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك.









علق مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك على فوز الزمالك على غريمة التقليدى النادي الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .









احتفل أمير كرارة بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





انطلقت أفراح جماهير الزمالك عقب فوز الزمالك على غريمه الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.









احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال بوصول حسابه إلى مليون ونص المليون متابع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #احنا بتوع الاتوبيس بعد ان حقق الزمالك فوزًا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .