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أخبار العالم

بعد نهاية حظر الأسلحة .. إيران: التعاون العسكري مع روسيا سيصل إلى مستويات جديدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأحد، إن التعاون العسكري بين إيران وروسيا يتسارع باستمرار، وسيصل إلى مستويات جديدة  في المستقبل.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار جلالي إلى أنه في هذا الإطار، وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى موسكو للقاء نظيره الروسي وعدد من مسؤولي الدفاع البارزين الآخرين.

وأشاد جلالي بجهود الكرملين للدفاع عن الإلغاء المرتقب للحظر العالمي للأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة إلى إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف أكتوبر 2020 والذي تعارضه واشنطن بشدة.

وقال جلالي: "بالتصويت ضد القرار الأمريكي بشأن استمرار الحظر، أظهرت روسيا أنها تعارض الإجراءات غير القانونية وغير المجدية من قبل الولايات المتحدة".

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