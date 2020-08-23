وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

في كارثة أبشع من فيروس كورونا قد ينجم عنها آلاف الوفيات، كشف الملياردير الشهير بيل جيتس أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت عن توقعاته لما هو أسوأ خلال العامين المقبلين.





يؤكد جيتس بأن الضغط الذي شهدته أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بسبب كورونا قد يؤثر على قدرتها في التعامل مع المرضى الآخرين خلال العامين القادمين.

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مما قد ينتج عنه ملايين الوفيات، كما أن قواعد الحظر والإغلاق والإجراءات الاحترازية التي تم فرضها في العالم كله للحد من تفشي فيروس كورونا منعت العديد من الناس من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.





وفقًا لحواره مع مجلة الإيكونوميست توقع جيتس أن أكثر البلدان التي قد تتأثر بتلك الكارثة هي البلدان النامية، فهي بالكاد تكافح فيروسات أخرى كالملاريا ونقص المناعة.





ويؤكد جيتس أن العالم ارتكب عدد من الأخطاء عندما بدأ الفيروس في الانتشار، قائلا: "لم نقم بعمليات المحاكاة لندرك أن إجراء الاختبارات بسرعة أمر ضروري".





وأضاف: "كانت الاستجابة أقل مما توقعت، كما أن الضرر، اقتصاديًا وصحيًا، كان أكبر بكثير مما كنت أتوقع مع فيروس".



