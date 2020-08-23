أهم الأخبار.. أحمد موسى يهنئ جماهير الزمالك.. حسن شاكوش يخسر التحدي.. وعلي جمعة: أمتلك قطعة قماش لـ كسوة الكعبة

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علق الإعلامي احمد موسي على فوز الزمالك الكبير على غريمة التقليدى النادي الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





اضطر الفنان حسن شاكوش الاهلاوي للرقص بعد فوز الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك.





قال هشام قشطة نجل الفنان محمد قشطة، إن والده منذ 8شهور وهو مريض بالجلطة في النصف الايسر، أدي إلى ضعف حركته ونتجت عن سقوطه وكسر فخذه اليمين والحوض.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله من عليه بامتلاك قطعة من القماش التي تغطي الكعبة المشرفة وهذه القطعة الفريدة من قبر رسول الله.



