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محمد جاد: أداء لاعبي الزمالك كان مشرفًا أمام الأهلي وأحرزوا أهدافا ملعوبة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:40 ص
محمد جاد
محمد جاد
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ريهام فيكتور
قال الإعلامى محمد جاد، إن نادي الزمالك يمر بأفضل الفترات في ظل تحقيق الانتصارات، وخاصة بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى فى فترة قريبة من بعضهما.

وأضاف الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن نادى الزمالك استطاع الفوز أيضًا على نادى الأهلى فى نهائى السوبر المحلي بالإمارات.

وأشار الإعلامى محمد جاد، إلى أن نادى الزمالك انتصر على الأهلى أمس فى الدورى المصرى، مؤكدًا أن أداء نادى الزمالك كان مشرفًا وأحرز أهدافا ملعوبة بداية من زيزو أو الهدف الرائع لمصطفى محمد أو هدف الناشئ أسامة فيصل.

وتابع أن الزمالك ارتفع مستواه بشكل ملحوظ من بداية المباراة وحتى نهايتها، على عكس النادي الأهلى مستواه كان ثابتًا طوال فترة المباراة وعلى الرغم من ذلك كانت المباراة رائعة ولم نرَ أى شكل من أشكال التعصب. 
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