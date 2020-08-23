كوريا الجنوبية تسجل 397 إصابة جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يصل إلى 17 ألفا و399 حالة

أعلن مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري الجنوبي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 17 ألفا و399 حالة بعد تسجيل 397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ 7 مارس الماضي.





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/، عن المركز قوله - إنه وفقا لطرق انتقال العدوى، ظهرت 387 حالة نتيجة لانتقال المرض داخليا و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.





واستقرت حصيلة الوفيات عند 309 حالات فيما يقول الخبراء أن قرار الحكومة رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية مخافة من انتشار العدوى على نطاق البلاد، قد لا يكون كافيا للحد من وتيرة انتشار العدوى.



