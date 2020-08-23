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تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:49 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات منذ الثامنة صباحًا، وبدأوا في تنفيذ إجراءات التفتيش والتعقيم، قبل بدء امتحان الدور الثاني اللغة الأجنبية الثانية. 


والتزم الطلاب بالوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش.


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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين، حيث يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

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وقال حجازي إن هناك تعليمات توصي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلى (110900) طالب/ طالبة، بينما يبلغ عدد لجان السير (351) لجنة على مستوى الجمهورية.
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