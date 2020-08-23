ضمن الإجراءات الاحترازية.. تزويد كافة المطارات بمنظومة كاميرات حرارية.. فيديو

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ عودة الطيران أول يوليو الماضي.





وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، عن استقبال رحلتين طيران أمس السبت من بولندا.





وأشار إلى أنه بمجرد استقبال الأفواج السياحية لصالة الوصول يتم تأمينهم بكاميرات حرارية وفى حالة ارتفاع درجة حرارة أحد القادمين من الخارج تضع هذه الكاميرا علامة عليه ويبدأ التعامل معه من خلال الحجر الصحى.





المهندس محمد سعيد محروس أن كافة المطارات مجهزة بالكاميرات الحرارية سواء السفر أو الوصول مع الالتزام بارتداء الكمامة الطبية. وأكدبارتداء





وأضاف أنه يتم توجيه السائح لمنطقة الجوازات عن طريق "كود برنت على أراضى المطارات تجنبا للزحام يعقبه منطقة الجمارك ومن ثم التوجه إلى الفنادق.