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وكالة الفضاء المصرية: إنشاء مركز وطني متخصص لرصد مخالفات البناء.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الموقف الوطني الذي يتم افتتاحه يأتي في إطار موقف الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أنه سيتم رصد مخالفات البناء من خلال الأقمار الصناعية بالوكالة. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أنه تم تحديد التحديات ومحاسبة المخطئين والبناء المخالف، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام نفس التقنية منذ 4 سنوات وليس وليد اللحظة من خلال المقارنة بين الصورتين الخاصتين بالأقمار الصناعية منذ عدة سنوات وصور حديثة للتعرف على التعديات.

وتابع أنه يتم انشاء مركز وطنى متخصص لكى يكون هناك مكان مركزى للأقمار الصناعية ويضم كفاءات كبيرة، منوهًا أن الأقمار الصناعية تستخدم فى التخطيط العمرانى أيضًا.

وأوضح أن الأقمار الصناعية تستخدم فى مجال الاتصالات منها القفمر الصناعى " طيبة1"، واكتشاف ومعرفة وتحليل الأرصاد ومعرفة التنبؤات الجوية.
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