في معارك عرقية .. مقتل العشرات بنيجيريا

في اشتباكات عنيفة ليست الاولى من نوعها في نيجيريا ، تعرض العشرات للاصابات والقتل ، وذلك بين مجموعتين عرقيتين بولاية دلتا في نيجيريا، بحسب تقارير إعلامية محلية.





وقتل 12 شخصا وأصيب عدد كبير في أعمال عنف بين المجموعتين في أسابا عاصمة ولاية دلتا.





وتبادل الطرفين عمليات إطلاق النار، كما أشعلوا النيران في العديد من المنازل، كل طرف يشعل النار في منازل غريمه، ما أدى إلى فرار سكان المنطقة من منازلهم.





من جانبه، أعلن قائد شرطة دلتا، حافظ محمد إينوا، عن إرسال قوات أمنية إلى المنطقة والسيطرة على الأوضاع، المتفجرة.





وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها ولاية دلتا أعمال عنف ، حيث تشهد عنف بين الحين والآخر بين الطرفين، بسبب صراع المجموعات العرقية المختلفة على تقاسم الموارد الطبيعية بالمنطقة.









وتعاني نيجيريا من موجة من المشكلات الداخلية، هذا علاوة على تواجد جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات متطرفة، كتنظيم بوكو حرام.



