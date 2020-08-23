AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في معارك عرقية .. مقتل العشرات بنيجيريا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
في اشتباكات عنيفة ليست الاولى من نوعها في نيجيريا ، تعرض العشرات للاصابات والقتل ، وذلك بين مجموعتين عرقيتين بولاية دلتا في نيجيريا،  بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقتل 12 شخصا وأصيب عدد كبير في أعمال عنف بين المجموعتين في أسابا عاصمة ولاية دلتا.

وتبادل الطرفين عمليات إطلاق النار، كما أشعلوا  النيران في العديد من المنازل، كل طرف يشعل النار في منازل غريمه، ما أدى إلى فرار سكان المنطقة من منازلهم.

من جانبه، أعلن قائد شرطة دلتا، حافظ محمد إينوا، عن إرسال قوات أمنية إلى المنطقة والسيطرة على الأوضاع، المتفجرة.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها ولاية دلتا أعمال عنف ، حيث تشهد عنف بين الحين والآخر بين الطرفين، بسبب  صراع المجموعات العرقية المختلفة على تقاسم الموارد الطبيعية بالمنطقة.


وتعاني نيجيريا من موجة من المشكلات الداخلية، هذا علاوة على تواجد جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات متطرفة، كتنظيم بوكو حرام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذر من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع.. مرصد الأزهر: التهديدات الأمنية تهدد مستقبل القارة الإفريقية

لسرقة الماشية..عصابة مسلحة تقتل 15 مزارعًا بنيجيريا

ولايتا.. الحلقة الجديدة في مسلسل عنف الحكومة الإثيوبية ضد مواطنيها

ترشيحاتنا

من الخفي إلى المرحلة الرابعة .. اكتشف أهمية التشخيص المبكر لسرطان الرئة

عيار 18 بـ 732 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-8-2020

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

حازم إمام: كارتيرون طلع أذكى مننا وجيرالدو لا يناسب الأهلي

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

قبل الانتخابات.. ترامب يتلقى ضربة من شقيقته الكبرى: كاذب ولا مبدأ له

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

معدلات الأمطار في تزايد .. لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور