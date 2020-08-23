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برلمان

سبب حيوية الاقتصاد.. وكيل نقل النواب يشيد بمبادرات المركزي في ظل كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن البنك المركزي المصري قام باتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دور كبير في الأزمة وقام بمساندة القطاع الخاص ‏في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار مما ساهم في الحد من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة.


وأوضح زين الدين فى بيان، اليوم الأحد، أن البنك المركزي المصري تفوق على أقرانه في العالم في مواجهة كورونا، حيث قرر تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد، وتم السماح للبنوك بعمل قوائم مالية ربع سنوية مختصرة واستبعاد تأثير مبادرة تأجيل القروض من ميزانيتها، إلى جانب تخفيض عائد مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضًا، وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، وزيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فندق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ليصبح 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عامًا، بالإضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك، وإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكثر 50 عميلا.


وقال إن المبادرات التي اتخذها البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وكذا إجراءات البنك المركزى المصري حافظت على زيادة معدل السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل عليها مواجهة الأزمة والصمود فى وجه هذه الجائحة العالمية التى هددت الاقتصاد العالمى وكشفت هشاشة اقتصاديات بعض الدول. 
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