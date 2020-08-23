كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

في شنغهاي، تعج المطاعم والبارات في العديد من الأحياء بالحشود، وفي بكين يعود آلاف الطلاب إلى الحرم الجامعي مع بداية فصل الخريف، أما في ووهان، حيث ظهر فيروس كورونا قبل ثمانية أشهر، فتمتلئ المتنزهات المائية والأسواق الليلية بالبشر، كما كان من قبل.





بينما ما تزال الولايات المتحدة وكثير من دول العالم تكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، أصبحت الحياة في أجزاء كثيرة من الصين في الأسابيع الأخيرة طبيعية بشكل لافت للنظر، على الرغم من تخفيف المدن من قواعد التباعد الاجتماعي وأجبرت مواطنيها على ارتداء القناع، عادت الحشود مرة أخرى لملء المواقع السياحية ودور السينما والصالات الرياضية.