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برلمان

برلماني: التوسع في الجامعات الأهلية يحسن التعليم ويساعد على تلبية احتياجات سوق العمل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:25 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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فريدة محمد
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية سيساهم في سد عجز موازنات الجامعات، مشددا على ضرورة التأثير على التعليم الموجود بالجامعات الحكومية وأن يكون رافدا ينافس ويعمل على تحسين المنظومة ودعم سوق العمل خلاف التعليم التقليدي مما يسهم في الخدمة التعليمية والارتقاء بالمنظومة.

وقال بركات إن الأصل في الجامعات الأهلية أنها غير هادفة للربح، مؤكدا أنه يدعم كل جهد من قبل الدولة يساهم في تطوير التعليم، حيث إن هذه الجامعات هدفها تطوير التعليم وليس هدفها الربح في المقام الأول كما هو الحال في الجامعات الخاصة، التي يضخ أصحابها أموالًا ضخمة ويعرضونها للبيع بعد سنوات قليلة، ثم يشرعون في بناء أخرى، فيما يعني أن الأمر أصبح مقتصرًا على مجرد الربح.

وأضاف أن الجامعات الأهلية الجديدة تتضمن مجالات يحتاج إليها سوق العمل، حتى لا يشكل خريجو هذه الجامعات عبئا إضافيًا، أو أنها تكون مجرد داعمًا لأسر تمتلك مجموعة إلى الأموال وتسعى إلى مجرد الحصول على لقب طبيب أو غيره لأبنائهم، لأن هذه الآفة عادت على مصر بعدد كبير من الخريجين بدون عمل.
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