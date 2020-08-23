طلب إحاطة بشأن منع قطارات الصعيد من التوجه إلى رمسيس

قدم النائب أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشته في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل بشأن تصريحات وقرار وزير النقل والمواصلات بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس.





وقال النائب أحمد سعد درويش في طلب الإحاطة إن القرار يحمل المواطنين أعباء مالية وجسدية إضافية، وهم قادمين من مسافة طويلة، ويتساوى في ذلك الراغبين فى النزول للقاهرة أو المسافرين إلى محافظات الوجه البحري وخاصة معظم المسافرين من أهل الصعيد هم المرضى وكبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدى إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة السفر لمدة 14 ساعة سفر.



