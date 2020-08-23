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برلمان

طلب إحاطة بشأن منع قطارات الصعيد من التوجه إلى رمسيس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:03 م
محطة القطارات برمسيس
محطة القطارات برمسيس
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قدم النائب أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشته في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل بشأن تصريحات وقرار وزير النقل والمواصلات بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس. 

وقال النائب أحمد سعد درويش في طلب الإحاطة إن القرار يحمل المواطنين أعباء مالية وجسدية إضافية، وهم قادمين من مسافة طويلة، ويتساوى في ذلك الراغبين فى النزول  للقاهرة أو المسافرين إلى محافظات الوجه البحري وخاصة معظم المسافرين من أهل الصعيد هم المرضى وكبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدى إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة السفر لمدة 14 ساعة سفر.

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الإثنين 23 أغسطس 2020.

ووافق المجلس خلال جلسة الثلاثاء 18 أغسطس على عدد كبير من التشريعات بشكل نهائي، والمؤجلة من الجلسات السابقة، وأهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

ومن المتوقع أن تكون الجلسات المقبلة هي الأخيرة في دور الانعقاد الحالي، والتي سيتم خلالها استكمال باقي التشريعات المؤجلة، فضلا عن عرض نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.
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