طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية .. الآن

تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 3002 طالب وطالبة

ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين ، تبدأ من العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الثانية عشر ظهرا.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت امس السبت الموافق 22 أغسطس 2020.









اقرأ أيضا |

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان.







