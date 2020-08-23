AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقارير تفجر مفاجأة عن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة في إيران

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:18 ص
حطام الطائرة الاوكرانية
حطام الطائرة الاوكرانية
Advertisements
على صالح
ذكرت التقارير أن ركاب الطائرة الأوكرانية ظلوا على قيد الحياة لمدة 19 ثانية بعد سقوط الصاروخ الإيراني على الطائرة التي تعرضت لاستهداف صاروخي في يناير الماضي، ما أسفر عن تحطمها بالكامل ومصرع طاقمها وركابها، وفقا لما أفادت به منذ قليل في نبأ عاجل وسائل الإعلام في كييف.


وشهد يوم 8 يناير الماضي، تحطم طائرة بوينج 737 تشغلها الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من مغادرتها مطار في طهران.


وقالت السلطات الإيرانية إن الطائرة أُسقطت دون قصد بعد أن خلط عسكريون بينها وبين هدف معاد وسط مخاوف من ضربات أمريكية.


واندلعت المخاوف لدى إيران من ضربات أمريكية بعد استهداف طائرة دون طيار لموكب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق بصاروخ أسفر عن مقتله وجميع من كانوا معه.


وتوعدت إيران الولايات المتحدة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، وهو الأمر الذي أسفر عن اشتباكات شهدتها المنطقة في محاولات للثأر من جانب طهران أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بايدن يقلب الطاولة على ترامب.. اتهامات للرئيس الأمريكي بإلغاء تمويل الشرطة واعتقال السود

خلال أيام.. طرح فيلم ساحر النساء في السينمات

حكم من نسي صلاة ولا يعرف أهي عصر أم ظهر؟

محمد جودة: مروان محسن لا يستحق التواجد بالأهلى

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

جمبسوت وفستان.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص