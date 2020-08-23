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الوفد: حزبنا تمكّن من البقاء على الساحة السياسية لأكثر من 100 عام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:23 ص
الزعيم سعد زغلول
الزعيم سعد زغلول
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فرح علاء الخولي
قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه من الممكن تلخيص دور الزعيم سعد زغلول في جملة واحدة وهو أنه "أستاذ الثورة وزعيم الوطنية"، وهذا لأن سعد زغلول كان شخصية متفردة ورجلا وطنيا من الطراز الأول.
 

وأضاف طارق التهامي، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن الحزب الوحيد الذي تمكّن من البقاء على الساحة السياسية لأكثر من 100 عام هو حزب الوفد، وهذا في حد ذاته إعجاز.


وأوضح أن الحزب مر بكثير من الاضطرابات والمشكلات التي كانت تودي بحله ولكن صمد باقيا بمبادئه وأفكاره حتى اليوم، مشيرًا إلى أن "كل قيادات الأحزاب دلوقتي كانوا أعضاء في الوفد واتعلموا فيه".


وأشار إلى أن الوفد هو مدرسة وطنية يعلم المبادئ والأسس الوطنية، ولا يسعى في المقام الأول لكرسي أو مقعد، منوهًا إلى أن المعركة الأساسية لحزب الوفد هي ترسيخ تلك المبادئ لـ 100 عام آخر.
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