الوفد: حزبنا تمكّن من البقاء على الساحة السياسية لأكثر من 100 عام

قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه من الممكن تلخيص دور الزعيم سعد زغلول في جملة واحدة وهو أنه "أستاذ الثورة وزعيم الوطنية"، وهذا لأن سعد زغلول كان شخصية متفردة ورجلا وطنيا من الطراز الأول.





وأضاف طارق التهامي، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن الحزب الوحيد الذي تمكّن من البقاء على الساحة السياسية لأكثر من 100 عام هو حزب الوفد، وهذا في حد ذاته إعجاز.









وأوضح أن الحزب مر بكثير من الاضطرابات والمشكلات التي كانت تودي بحله ولكن صمد باقيا بمبادئه وأفكاره حتى اليوم، مشيرًا إلى أن "كل قيادات الأحزاب دلوقتي كانوا أعضاء في الوفد واتعلموا فيه".







