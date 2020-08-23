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بشير عبد الفتاح: مصر تستطيع مواجهة مخططات أردوغان والحفاظ على أمنها القومي.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور  بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستيراتيجي، إن كلا المعسكرين المتنازعين فى ليبيا أخرجوا بيانين متزامنين يؤكدان على وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن مستقبل المرتزقة لم يشر إليه بيان حكومة الوفاق بينما أشار اليه بيان شرق الأمم المتحدة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء خاص ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"،  أننا بصدد بيانيين مهمين للغاية ويمكن أن يكون بداية لحلحلة الوضع فى ليبيا واعادة اعمار ليبيا من خلال اعادة انتاج النفط.

وتابع أن تركيا ومصر كليهما لم يكن لديهما رغبة فى تصعيد واستخدام الاسلحة، منوهًا بأن تركيا تريد أن تتوغل عسكريًا وكان هناك نية لإنشاء جيش مصر الحر على غرار جيش سوريا الحر من خلال تسلل مجموعة من المرتزقة للحدود المصرية ، مؤكدًا أن مصر تستطيع مواجهة مخططات تركيا والحفاظ على أمنها القومى.

وأوضح أن الموقف التركى تغير بسبب أن سياسية اردوغان تجاه مصر لم تكن تجد صدى داخل تركيا، مشيرًا إلى أن الاحزاب طلبت من اردوغان اكثر من مرة باعادة العلاقات مع القاهرة.
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