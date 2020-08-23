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اقتصاد

"بهجات" يطالب الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:29 ص
نائب رئيس هيئة المجتمعات
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اجتماعًا مع مسئولي الشركات العاملة بالمرحلتين 3 و4 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشروع.

وطالب المهندس كمال بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات.

وأكد المهندس كمال بهجات، ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كل الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وعقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على أنه سيتم سحب الأعمال من الشركة المتأخرة في التنفيذ، وإسنادها إلى شركة أخرى لتسليم المشروعات في المواعيد المقررة.
"بهجات" يطالب الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال
"بهجات" يطالب الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال
"بهجات" يطالب الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال
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