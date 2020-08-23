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باقى 3 أيام .. تنسيق الجامعات يوجه نصيحة هامة لطلبة الثانوية العامة .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:26 ص
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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شيرين عادل
طالب  السيد عطا ، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  أهالى الطلبة بتجنب الضغط على أبنائهم بخصوص اختيار رغبات الكليات وترك الحرية لهم.

وكشف المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن تقدم 75 ألف طالب حتى الآن بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للمرحلة الاولى لتسجيل الرغبات . 

وأوضح  أن تنسيق الجامعات بدأت أمس السبت ومن المقرر ان تمتد حتى الأربعاء من الأسبوع الحالى . 

وأشار إلى أن تعديل الطالب على الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى متاح حتى الأربعاء القادم الساعة 7 مساء. 

ونصح المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، بتركيز الطلاب وبالتأنى بكتابة رغباتهم بتنسيق الجامعات والبعد التام عن التوتر والقلق  . 

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