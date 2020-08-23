ناقد رياضي: انتقال رمضان صبحي من الأهلي أثر معنويًا على لاعبي الفريق

قال لطفي السقعان ، الناقد الرياضى ، إنه لا يوجد شك أن انتقال رمضان صبحي من النادى الأهلى إلى بيراميدز أثر على لاعبي الفريق.
وأضاف " السقعان " ، خلال حواره ببرنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد " ،أنه أصبح هناك 6 لاعبين من الأهلى تقريبًا انضموا إلى بيراميدز ، وهو أمر طبيعى لما يمر به الأهلى الآن.
وأشار الناقد الرياضى إلى أن اللاعبين الوافدين الجدد إلى الأهلى يعيشون الآن مرحلة من التخبط ، موكدًا أن هناك حالة من التشتيت بين اللاعبين جميعًا .
وتابع الناقد الرياضى، أن كارتيرون قادر على التعامل مع كل مباراة على حدة، وهذا ما يعطي افضلية للزمالك بشكل كبير جدا ، بينما النادى الأهلى يفتقر الجوكر.