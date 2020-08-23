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ناقد رياضي: انتقال رمضان صبحي من الأهلي أثر معنويًا على لاعبي الفريق

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:41 ص
لطفي السقعان
لطفي السقعان
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ريهام فيكتور
قال لطفي السقعان ، الناقد الرياضى ، إنه لا يوجد شك أن انتقال رمضان صبحي من النادى الأهلى إلى بيراميدز أثر على لاعبي الفريق.

وأضاف " السقعان " ، خلال حواره ببرنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد " ،أنه أصبح هناك 6 لاعبين من الأهلى تقريبًا  انضموا إلى بيراميدز ، وهو أمر طبيعى لما يمر به الأهلى الآن.

وأشار الناقد الرياضى إلى أن اللاعبين الوافدين الجدد إلى الأهلى يعيشون الآن مرحلة من التخبط ، موكدًا أن هناك حالة من التشتيت بين اللاعبين جميعًا .

وتابع الناقد الرياضى، أن كارتيرون قادر على التعامل مع كل مباراة على حدة، وهذا ما يعطي افضلية للزمالك بشكل كبير جدا ، بينما النادى الأهلى يفتقر الجوكر.
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