الأحلام الوردية.. أستاذ علم نفس تكشف سبب فشل الزواج.. فيديو

قالت الدكتور داليا نبيل، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان: إن الزواج فى حد ذاته عبارة عن شركة تقوم من خلال الطرفين، تحكمها مجموعة من القوانين والبنود التى تنظم مجموعة من القوانين والتعامل، لافتة إلى أنه فى البداية تكون هناك أحلام وردية لأن الزوجة تريد أن تعوض كل ما حرمت منه فى حياتها وأن يغدق عليها الزوج من وسع.





وأضافت دالي نبيل، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC" أنه يجب الاتفاق على وضع ميزانية من البداية لكى لا تفشل العلاقة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون الميزانية واقعية وفقًا لظروف الأسرة، مشيرة إلى أن وضع الميزانية قاعدة عامة.





وتابع أنه يجب أن تكون الميزانية تتناسب مع الواقع وأن تسمح بأن يكون هناك قدر من الادخار.