شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور

ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين ، تبدأ من العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الثانية عشرة ظهرا.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت أمس، السبت الموافق 22 أغسطس 2020.









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وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان.







