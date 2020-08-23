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تعليم

شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:55 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
شهدت لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة اليوم، الأحد، التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتم تمرير الطلاب من بوابات التعقيم الإلكترونية، ثم قياس حرارتهم بالكواشف الحرارية التي تم توفيرها في اللجان تماما مثلما حدث في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، كما تم توزيع الكمامات وأغطية الأحذية.


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وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تواصل قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة. 


وشدد على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.


ودخل، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم الامتحانية لأداء امتحان الدور الثاني في اللغة الاجنبية الثانية ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين ، تبدأ من العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الثانية عشرة ظهرا.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت أمس، السبت الموافق 22 أغسطس 2020.


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وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان.


ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
شاهد.. تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
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