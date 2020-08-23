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توك شو

حتة من game of thrones في الفيوم.. اقرأ التفاصيل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:56 ص
فيديو الضباب للمصور
فيديو الضباب للمصور ابراهيم الشريف
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فرح علاء الخولي
قال المصور إبراهيم الشريف، إنه يحب تصوير لقطات إبداعية لمناظر وأماكن ساحرة بالفيوم، مشيرًا إلى أن من الأماكن التي تتمتع بها الفيوم وادي الحيتان ووادي الريان وقرية تونس، معقبًا: "للأسف مش الكل يعرفها حتى أهل الفيوم نفسهم".


وأضاف إبراهيم الشريف، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، أنه في الفترة الأخيرة بدأ في تصوير فيديوهات صغيرة للفيوم ومعالمها الساحرة، وكان آخرها فيديو للشبورة المائية الأخيرة في الشتاء الماضي، وكان هناك تفاعل كبير عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعرف باسم فيديو "الضباب".


وذكر أنه أراد يوثق حياة الفيوم وأهلها من خلال عدسته الخاصة، وبدء بالفعل قبل بداية أزمة كورونا، والفيوم هي واحدة من المحافظات التي يستمتع بها الناس والجاذبة للسياحة سواء الداخلية أو الخارجية.


"فيديو الضباب كأنه حتة من مسلسل أوروبي أو زي game of thrones"، منوهًا إلى أن هناك الكثير من سكان الفيوم أنفسهم تعجبوا ولم يصدقوا أن هذه المشاهد والجمال في محافظتهم.
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