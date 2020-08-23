حتة من game of thrones في الفيوم.. اقرأ التفاصيل

قال المصور إبراهيم الشريف، إنه يحب تصوير لقطات إبداعية لمناظر وأماكن ساحرة بالفيوم، مشيرًا إلى أن من الأماكن التي تتمتع بها الفيوم وادي الحيتان ووادي الريان وقرية تونس، معقبًا: "للأسف مش الكل يعرفها حتى أهل الفيوم نفسهم".









وأضاف إبراهيم الشريف، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، أنه في الفترة الأخيرة بدأ في تصوير فيديوهات صغيرة للفيوم ومعالمها الساحرة، وكان آخرها فيديو للشبورة المائية الأخيرة في الشتاء الماضي، وكان هناك تفاعل كبير عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعرف باسم فيديو "الضباب".









وذكر أنه أراد يوثق حياة الفيوم وأهلها من خلال عدسته الخاصة، وبدء بالفعل قبل بداية أزمة كورونا، والفيوم هي واحدة من المحافظات التي يستمتع بها الناس والجاذبة للسياحة سواء الداخلية أو الخارجية.







