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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع نفق مشاة المعلمين – نزلة عبد اللاه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال انشاء نفق مشاة (المعلمين – نزلة عبد اللاه) لربط موقف المعلمين بالطريق الدائري بموقف نزلة عبداللاه ونفق المشاة لربط موقف المراكز الجنوبية بنزلة عبداللاه بموقف قرى مراكز أسيوط أسفل الطريق الزراعى، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمشروع لتحقيق أقصى استفادة منه لخدمة المواطنين وتابع اعمال تنفيذ النفق اسفل شريط السكة الحديد والطريق الدائرى .

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لموقع المشروع رافقه خلالها المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة .

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه اعمال انشاء النفق اسفل الطريق الدائرى بجوار موقف المعلمين ثم تفقد اعمال انشاء نفق المشاه اسفل شريط السكة الحديد. 


واستمع محافظ أسيوط، الى شرح من المهندس المسئول عن المشروع عن الموقف الحالى للاعمال ونسب التنفيذ مشددا على تذليل كافة العقبات لانجاز المشروع فى اسرع وقت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ونهو جميع الاجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لاستكمال الاعمال .

وقال محافظ أسيوط، ان أعمال انشاء نفق المشاة بمنطقة المعلمين يجرى تنفيذه وفقا لخطة المحافظة للتوسع فى المشروعات الخدمية وربط المواقف الداخلية تسهيلا على المواطنين لافتا الى ان أهمية نفق مشاة (نزلة عبد اللاه – المعلمين) والذى يسهل حركة الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد.

وتابع المحافظ: " يأتي ذلك ضمن خطة أعلنت عنها المحافظة في الآونة الأخيرة لتطوير جميع مواقف السيارات على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضاري اللائق وتناسب متطلبات المواطنين واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام المرورى بالمنطقة .
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع نفق مشاة المعلمين – نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع نفق مشاة المعلمين – نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع نفق مشاة المعلمين – نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع نفق مشاة المعلمين – نزلة عبد اللاه
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