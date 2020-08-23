أماكن انتظار مخصصة لأولياء الأمور في معامل تنسيق زراعة عين شمس

شهدت كلية الزراعة جامعة عين شمس بالساعات الأولى توافد الكثير من طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى، كما حرصت الكلية على تخصيص أماكن مخصصة لأولياء الأمور ذات التهوية الجيدة وبتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم خارج المعامل.
أما بداخل المعامل لا يقل عن 20 جهازا مع كل طالب أحد المتخصصين لمساعدته وواحد فقط من أفراد أسرته.
كما تحتوي الكلية علي 2 معمل مخصصين لاستقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى من التنسيق 2020 .
الجدير بالذكر بدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 السبت ،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.
وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .