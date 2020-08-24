مشاهير من بلدنا.. شاهين صانع الأجيال الوطني من أبناء شمال سيناء

، والذي توفي بعد صراع مع المرض، حيث يعتبر مربي الاجيال وصانع جيل لديه ولاء وانتماء الي الوطن مصر.



كما يعد من الجيل الأول من أبناء سيناء فى المشاركة السياسية وتقلد المناصب التنفيذية ، وأشرف على إعداد جيل وطني من شباب سيناء خلال فترة تميزت بالعمل الجاد والمخلص للصالح العام وخدمة الوطن إلى أن ترك الحياة السياسية وعزف عن أى منصب فيما بعد.



وقد شغل المرحوم ، عددًا من المراكز القيادية بالأمانة العامة للشباب على مستوى الجمهورية :



- رئيس الإدارة المركزية لمتابعة منظمة الشباب في كافة المحافظات .



- رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتثقيف المسئولة عن تدريب جميع القيادات بأمانات الشباب بالمحافظات.



- الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم وعضو الأمانة العامة للشباب وقد تم تكليفه بمسئولية قسم الكوادر المسئولة عن تشكيلات أمانات الشباب على مستوى المحافظات والمراكز.



وفي عام 1965 تم تعيينه أمينًا لشباب محافظة شمال سيناء ، حيث قام بتدريب (2000 شاب ) بالمعاهد الإشتراكية بالعريش ، وفي مشروع الفحم بالمغارة ، وفي شركة البترول بأبو زنيمة.



وقد تم تكليف الشباب في حرب عام 1967 بمسئوليات وطنية طبقًا للقرارات التي أصدرها المحافظ حينها باعتباره الحاكم العسكرى، حيث قام الشباب بأعمال وطنية مشرفة ولولا الظروف التى حدثت بعد النكسة والتى أثرت على إبراز هذا الدور الوطنى المشرف ، لظروف نكسة عام 1967 و انتقاله للقاهرة .



شارك المرحوم عبدالعزيز شاهين في المؤتمرات والأنشطة الشبابية بالخارج، حيث تم اختياره مع أمين شباب محافظة بورسعيد بإعتبارهما أفضل أمين للشباب وتم تكريمه بالمشاركة في أسبوع الصداقة الذى أقيم بموسكو عام 1966م.



كما شارك كرئيس للوفد السياسى المصرى بمهرجان الشباب بمالديفيا بالإتحاد السوفيتى 1971 م ، ورئيس للوفد السياسى المصرى بمهرجان الشباب ببرلين بالمانيا الشرقية 1972م، كما شارك في وفد أمانة الشباب بمؤتمر الشباب العربى الإفريقى الذى أقيم بدولة الجزائر

وشارك ايضا في مؤتمر الشباب العربى الذى أقيم في دولة تونس عام 1974م ، كما شارك في مؤتمر الشباب العربى الذى أقيم في دولة العراق عام 1975م.



وقد شارك في وفد المحاضرين تنفيذًا للبروتوكول مع دولة سوريا الذى أقيم بعدد من المحافظات السورية 1977 م ، كما ترأس وفد الشباب والشابات بألمانيا الغربية عام 1983 م، وترأس وفد الشباب والشابات بألمانيا الغربية عام 1985، كما شارك كعضو في وفد القيادات بدولة الكويت عام 1988م ،



و في مايو عام 1979 تم دخول مدينة العريش بعد تعيينه مديرًا للشباب والرياضة وتم خلاله توليه المسئولية وحتى انتهاء خدمته عام 1997 ما يلى :



حيث تم إنشاء (11 نادى رياضى) كمبانى وملاعب ، كما تم إنشاء 42 مركز شباب كمبانى وملاعب بالمدن والقرى وبعض التوابع بجميع مراكز المحافظة .



كما تم إنشاء المرحلة الأولى من استاد المحافظة الرياضي ، و

وقد كرمته محافظة شمال سيناء والعديد من الجهات ، نتيجة جهده فى كافة المجالات ، ومؤخرا كرمه الصالون الثقافى الشهرى بفرع ثقافة شمال سيناء بذكرى ثورة 23 يولية العام الماضى باعتباره أحد الرموز السيناوية نظرا لدورها المتميز فى مجالات العمل العام بالمحافظة وذات الأثر الكبير فى المجتمع السيناوى.



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كما شارك كرئيس للوفد السياسى المصرى بمهرجان الشباب بمالديفيا بالإتحاد السوفيتى 1971 م ، ورئيس للوفد السياسى المصرى بمهرجان الشباب ببرلين بالمانيا الشرقية 1972م، كما شارك في وفد أمانة الشباب بمؤتمر الشباب العربى الإفريقى الذى أقيم بدولة الجزائروشارك ايضا في مؤتمر الشباب العربى الذى أقيم في دولة تونس عام 1974م ، كما شارك في مؤتمر الشباب العربى الذى أقيم في دولة العراق عام 1975م.وقد شارك في وفد المحاضرين تنفيذًا للبروتوكول مع دولة سوريا الذى أقيم بعدد من المحافظات السورية 1977 م ، كما ترأس وفد الشباب والشابات بألمانيا الغربية عام 1983 م، وترأس وفد الشباب والشابات بألمانيا الغربية عام 1985، كما شارك كعضو في وفد القيادات بدولة الكويت عام 1988م ،و في مايو عام 1979 تم دخول مدينة العريش بعد تعيينه مديرًا للشباب والرياضة وتم خلاله توليه المسئولية وحتى انتهاء خدمته عام 1997 ما يلى :حيث تم إنشاء (11 نادى رياضى) كمبانى وملاعب ، كما تم إنشاء 42 مركز شباب كمبانى وملاعب بالمدن والقرى وبعض التوابع بجميع مراكز المحافظة .كما تم إنشاء المرحلة الأولى من استاد المحافظة الرياضي ، و معسكرات الشباب، وتم خلال فترة توليه استقبال 800 ألف من شباب المحافظات .وقد كرمته محافظة شمال سيناء والعديد من الجهات ، نتيجة جهده فى كافة المجالات ، ومؤخرا كرمه الصالون الثقافى الشهرى بفرع ثقافة شمال سيناء بذكرى ثورة 23 يولية العام الماضى باعتباره أحد الرموز السيناوية نظرا لدورها المتميز فى مجالات العمل العام بالمحافظة وذات الأثر الكبير فى المجتمع السيناوى.اقرأ أيضا: