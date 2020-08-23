حولى جسمك لمكينة حرق.. مشروب جربيه بنفسك





مشروب ماء جوز الهند للتخسيس السريع



ماذا تحتاجين

1 كوب ماء جوز الهند

نصف كوب أناناس

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب







قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.

ويضاف الثلج قبل الشرب.





فوائد المشروب

