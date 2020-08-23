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مرأة

حولى جسمك لمكينة حرق.. مشروب جربيه بنفسك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:30 م
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

لحرق دهون البطن العنيدة وبسرعه غير متوقعة.. إليك مشروب سريع  لنسف الكرش والأرداف وإنقاص الوزن والتخلص من الكرش نهائيا.. إليك خطة المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

مشروب ماء جوز الهند للتخسيس السريع

ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود

كيف تطبقين المشروب

قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.

فوائد المشروب
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة.

ويحتوي الأناناس علي بروميلين، وهو ما يعزز الهضم، ويقلل من الالتهاب، ويساعد على منع تخثر الدم.

وتعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان حيث يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .
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