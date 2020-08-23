عاصر كل الأوبئة في القرن الماضي.. وفاة أكبر معمر في العالم "صور"

ولد فريدي بلوم عام 1904 |، في جنوب أفريقيا، وعاصر الأوبئة التي ضربت العالم منذ تفشي الأنفلونزا الأسبانية في مطلع القرن الماضي حتى جائحة كورونا وما بينهما من أحداث.





وذكرت "سي إن إن"، أن بلوم في فترة صباه عاصر جائحة الأنفلونزا الإسبانية وهي تنهي على أفراد عائلته، وعاصر الحربين العالميتين وما بعدها وصولا لجائحة كورونا.





جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أنه كان شخصًا طبيعيا ولا يتناول طعاما أو ترياقا معينا لإطالة العمر، فقد كان يؤكد دائمًا أن العمر بيد الله فهو المتحكم في فترة وجود الإنسان على الأرض.