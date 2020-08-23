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منوعات

عاصر كل الأوبئة في القرن الماضي.. وفاة أكبر معمر في العالم "صور"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وكالة "سي إن إن" وفاة أكبر معمر في العالم بعد أن أتم عامه الـ 116، في شهر مايو الماضي. 

ولد فريدي بلوم عام 1904 |، في جنوب أفريقيا، وعاصر الأوبئة التي ضربت العالم منذ تفشي الأنفلونزا الأسبانية في مطلع القرن الماضي حتى جائحة كورونا وما بينهما من أحداث. 

وذكرت "سي إن إن"، أن بلوم في فترة صباه عاصر جائحة الأنفلونزا الإسبانية وهي تنهي على أفراد عائلته، وعاصر الحربين العالميتين وما بعدها وصولا لجائحة كورونا. 

جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أنه كان شخصًا طبيعيا ولا يتناول طعاما أو ترياقا معينا لإطالة العمر، فقد كان يؤكد دائمًا أن العمر بيد الله فهو المتحكم في فترة وجود الإنسان على الأرض.
عاصر كل الأوبئة في القرن الماضي.. وفاة أكبر معمر في العالم "صور"
عاصر كل الأوبئة في القرن الماضي.. وفاة أكبر معمر في العالم "صور"
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