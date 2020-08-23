تمكين المعاقين.. جمعية حقي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة توجه رسالة هامة لمجلس النواب

قال محمد مختار، عضو مجلس إدارة جمعية "حقي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هناك مكتسبات ملموسة على أرض الواقع في الفترة الأخيرة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في الجانب التشريعي، مشيرا إلى أن البرلمان وافق على مشروع قانون صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.









وأضاف محمد مختار، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هذا القانون الغرض منه المساهمة في الدعم المادي والخدمات الصحية وغيرها من الحقوق بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير حياة كريمة لهم وفقا لمبادرة "حياة كريمة".









وأوضح أن الصندوق حكومي برعاية رئيس الوزراء ويشكل من 15 عضوا، وهم ممثلون لأغلب الوزارة وأفراد من أصحاب الإعاقة المختلفة، ومن المتوقع الحصول على الموافقة على المشروع قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.









ووافق مجلس النواب على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى تقدمت به الدكتورة هبة هجرس، عضو تضامن البرلمان، والهدف منه توفير دعم مالي لذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة.



